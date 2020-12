Loe täispikka otsust! Miks ikkagi Aivar Rehemaa õigeks mõisteti ja kas ta tegi koostööd Mati Alaveriga?

6.3. Kehtiva koodeksi kohaselt saab art 2.10 eest karistuse määrata ainult eelneva kirjaliku teate olemasolul. Isiku tegelik teadmine või mitteteadmine ei ole kehtiva koodeksi kohaselt karistamise aluseks. Seda rõhutab ka WADA: keelatud seotuse nimekirja (ülal p 5.1.4) sissejuhatuses on sõnaselgelt sätestatud, et nimekirja avaldamist ei saa lugeda isikule esitatud ametlikuks eelnevaks kirjalikuks teateks. EADSE märgib õigesti, et 2021.a kehtima hakkavas koodeksis on eelnevast kirjalikust teatest loobutud ja piisav on üksnes isiku teadmine art 2.10 kohaldamise aluseks olevast keelatud seotust määravatest asjaoludest. Seetõttu juhib ka kolleegium tähelepanu, et juhul, kui käesoleva asja sündmused oleks toimunud 2021.a, oleks ühe võimalusena olnud tõenäoline ka A Rehemaa süüdimõistmine ja talle karistuse määramine. Kehtiva koodeksi alusel on keelatud seotuse esmane juhtum (s.t enne kirjaliku teate väljastamist) vaadeldav küll vastuollu minekuna dopinguvastase koodeksiga, kuid sellele ei kohaldata karistust.

6.4. Kolleegiumil oli mõningaid raskusi otsustamaks, kas EADSE on A Rehemaale esitanud ka etteheite koodeksi art 2.9 rikkumises. EADSE 08.12.2020.a seisukoha p 11 ja 12 alusel võib siiski järeldada, et etteheide on ka art 2.9 asjus. Kolleegium leiab, et A Rehemaale koodeksi art 2.9 rikkumise etteheide on konkretiseerimata: ei ole arusaadav millist või milliseid osavõtu mitmest võimalikust alternatiivist A Rehemaale ette heidetakse, samuti ei ole kirjeldatud ühtegi konkreetset tegu sellise alternatiivi sisustamiseks. Kolleegiumile ei ole esitatud tõendeid, millest võiks järeldada A Rehemaa tegusid ja tahtlust selles, et M Alaver rikuks temale kehtestatud võistluskeeldu. Kolleegiumi arvates ei ole käesoleval juhul piisavaks ainsad esitatud tõendid, mille kohaselt M Alaver pöördus kutse saamiseks Soome Suusaliidu poole 27.10.2020.a ning enne seda oli A Rehemaa helistanud M Alaverile neli korda ajavahemikus 13.-23.10.2020.a. Arvestades viimase telefonikõne ja e-kirja saatmise vahele jäävat aega (neli päeva), saab pigem järeldada, et telefonikõned polnud seotud meili saatmisega, mis omakorda kinnitab A Rehemaa väidetut, et ta ei eeldanud, et M Alaver esitab palve kutse saamiseks.