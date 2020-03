Läbi raskuste Venemaalt koju pääsenud Petter Northugi ootab ees karantiin

Northug lendas möödunud nädalal Venemaale, et osa võtta vana konkurendi Aleksandr Legkovi suusavõistlusest. Suusavõistlus jäi lõpuks siiski ära, sedapuhku aga soojade ilmade tõttu.

Norrasse naasmisega tekkisid aga ootamatult probleemid, sest koroonaviiruse tõttu hakati üle maailma lende tühistama ja riigipiire sulgema. "Minu teada tema eilne lend tühistati ja ta on jätkuvalt Venemaal," rääkis suusataja vend Tomas Northug teisipäeva hommikul Norra väljaandele Dagbladet. "Petteril ei soovitatud Norrasse tagasi reisida."

Teisipäeva õhtul selgus, et norralasel õnnestus siiski kodumaale saada. Nimelt teatas Venemaal toimunud suusaorienteeriumise EM-ilt koju lennanud Norra koondis Dagbladetile, et nendega sama lennu peal on ka Northug. "Nägime Moskva lennujaamas Northugi, kes oli samuti Oslo lennule minemas. Ma ise lendasin küll Helsingisse edasi, aga kõik minu hoolelalused kinnitasid, et Petter oli lennuki peal," rääkis Norra koondise peatreener Lars Moholdt.

"Kui see vastab tõele, on see isale suur kergendus," rääkis Northugi isa John head uudist kuuldes. "Kõik muutus äkitselt ajal, mil ta Venemaal oli. Oleks ta kaks päeva kauem Norras olnud, poleks ta ilmselt reisinud. Meie riigis muutus kõik päevaga."

13-kordne maailmameister kinnias teisipäeva õhtul sotsiaalmeedias ka ise, et on turvaliselt kodumaal tagasi. Järgmised kaks nädalat peab suusatäht siiski igaks juhuks karantiinis veetma.