Kultuuriminister Saar dopinguskandaalist: midagi inetumat ja rumalamat on keeruline ette kujutada

Indrek Saare avaldus täispikkuses:

„Eesti spordi maine ja usk puhta spordi võimalikkusesse on saanud ränga hoobi. Midagi veel inetumat ja rumalamat on keeruline ette kujutada. Kogu see lugu tuleb tõmmata päevavalgele, ükskõik kui valus see ka ei oleks.

Riik on siiski juba eelnevalt dopinguga seotud ohte teadvustatud ja samme asunud.

Viimaste aastatega oleme suurendanud tegevustoetust SA-le Eesti Antidoping (EAD) mitmeid kordi – kui 2015. oli toetus 30 000 eurot, siis selleks aastaks on see tõusnud 187 000 euroni. Lisaks, juba varem oleme tänu Põhjamaadest saadud kogemustele teadvustanud äärmist vajadust dopinguvastast võitlust veelgi jõulisemaks muuta. Kultuuriministeerium tegi eelmisel aastal EAD asutajale Eesti Olümpiakomiteele (EOK) ettepaneku seda asutust reformida tuues sinna kokku kõik spordieetika küsimused, eelkõige kokkuleppe mäng vastase võitluse, mille käigus võidab ka võitlus dopingu tarvitamise vastu. Vaja on tõsta uurimisvõimekust, teha koolitusi, muid ennetavaid tegevusi, et pettuse teele ei mindaks.

EOKs toimus üsna hiljuti, 15. veebruaril sel teemal kohtumine, kus arutati EAD reformiga seonduvat. Lisaks muule käis seal teemana läbi ka see, kuidas parandada koostööd Politsei- ja piirivalveameti ning Eesti maksu- ja tolliametiga. Kindlasti kerkib nüüd üles küsimus, kas peaksime reegleid veelgi karmistama ja dopingu tarvitamise ka Eestis kriminaliseerima.

Ühtset seisukohta selle kohta praegu mõistagi veel pole, sest arutelusid selle üle pole toimunud.