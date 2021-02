Kukkumine ajas Norra suusakaksikud tülli: mul on kaksikõde, kes on vahepeal idioot

Lotta Udnes Weng põrkas kokku oma kaksikõe Tiriliga ja jäi oma poolfinaalis viimaseks. Tiril suutis poolfinaali võita, aga finaalis piirdus ta kuuenda kohaga.

"Mul on kaksikõde, kes on vahepeal idioot. Ta tuli mulle kurvis liiga lähedale. Ma ei saanud enam midagi muuta. Ta astus mu suuskadele. See oli nii ebavajalik. Kui lõpuks finišisse jõudsin, ei julgenud ta mulle isegi otsa vaadata. Arvan, et ta sai oma veast aru," rääkis 24-aastane Lotta Udnes Weng Norra rahvusringhäälingule.

"Parem oleks, kui Tirilil finaalis hästi läheks, muidu annan talle tappa," lisas ta.

Aga ei läinud. Tiril Udnes Weng jäi finaalis viimaseks, Norrale tõi ainsa medali teisena lõpetanud Maiken Caspersen Falla. Kulla võitis rootslanna Jonna Sundling, kolmandaks tuli sloveenitar Anamarija Lampic.

"Ka mina oleks võinud kukkuda," ütles Tiril Udnes Weng. "Olen õnnelik, et püsti jäin. Jõudsin pärast finaali Lottaga natuke rääkida. Ta ütles, et kui ma juba tema võistluse ära rikkusin, oleksin võinud vähemalt finaalis hea koha saada. Usun, et kui talle Coca-Cola ostan, lepime ära."