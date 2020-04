Kristjan Port Tammjärve ja Kärbi ülestunnistustest: see oli väga pikkade hammaste vahelt välja tõmmatud tõde

Tammjärve ja Andreas Veerpalu puhul tuli välja kasvuhormooni kasutamine, Kärp kasutas veredopingu kõrval veel keelatud insuliiniravi. Alaver soovitas FIS-i teatel keelatud võtete maskeerimiseks juua suurtes kogustes soolavett ja manustada albumiini.

"See on väga pikkade hammaste vahelt välja tõmmatud tõde," kommenteeris Tammjärve ja Kärbi eelmise aasta ülestunnistusi Kuku raadio saates "Saade".

"Isegi kui FIS annab kergema karistuse, öeldes, et inimene osutas abi ja hiljem tuleb välja, et see abi ei olnud puhtsüdamlikult täielik ega lõplik, siis see ohustab lõpliku arusaama kujunemist ja sealt võib veel pahandusi tulla."

Pordi sõnul on Eesti ühiskonnal antud dopinguskandaalile raske joont alla tõmmata, kuna kõik osapooled - eelkõige Veerpalud - pole veel oma süüd tunnistanud: "Terves ühiskonnas tõmmatakse joon alla siis, kui eksijad tunnistavad oma viga. See on õppimise koht kõigile: nii nendele, keda peteti kui ka nendele, kes petsid ja tahavad lõpuks samuti ühiskonnaliikmed olla. Kuni süüd ei tunnistata, on see joon ainult illusoorne. Kultuuri ja eestlaste pärast laiemalt, kelle jaoks sport ja õiglus natuke rohkem korda lähevad, tahaks seda joont küll võimalikult kiiresti näha."