Kristjan Port: Saksa dopinguarsti kohtuprotsessi alguses kuuleme esimest korda süüdistuse sisu

Kohtuotsust pole oodata ilmselt enne detsembrit, sest istungid on jaotatud 26 päeva peale. Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port usub, et kohtuprotsessi alguses loetakse ette Schmidtile esitatud süüdistuse sisu, mille detailide kohta on seni avalikkusele vaid hulganisti vihjeid tehtud, kuid mida tervikuna pole veel avalikustatud.

"Alguses esitatakse talle süüdistus, mida me pole saanud veel lugeda. See on esimene kord, kui see avalikustatakse ja selles peituvad detailid esile tuuakse. Vihjeid on kuhjunud juba piisavalt. Ka Mati Alaveri kaasuse kohta on ainult kaudseid vihjeid tehtud," sõnas Port.

Vihjete all pidas Port silmas ka eelmisel nädalal ilmsiks tulnud fakti, et doktor Schmidti kliendid kasutasid muu hulgas ka sünteetilist hemoglobiini (H7379 Hemoglobin), mille kasutamisega ühtegi sportlast varem vahele võetud ei ole.

Tegemist on sünteetilise hemoglogiiniga, millel on sarnane mõju nagu EPO-l, kuid seda on raskem dopinguproovidest tuvastada. Uurijad avastasid, et Schmidt oli seda ainet pakkunud mitmele sportlasele 2016.-2017. aastal.

"Ainena pole see midagi uut. Ta on olnud keelatud meetodite nimistus nagu ka terve hulk teisi dopinguaineid, mida kliinilises meditsiinis kasutatakse ja arendatakse operatsioonijärgse taastusravi jaoks ja mille eesmärk on parandada hapniku transpordivõimet," selgitas Port. "On räägitud, et selline aine on olemas, aga selle kasutamise julgus on minu jaoks natuke üllatav."

Runningmagazine.ca kirjutab, et kuigi enamus dopingulaborid on võimelised H7379 hemoglobiini proovidest leidma, tuleb selle aine kasutamine parimal juhul välja alles teise ringi testidest, mitte esmasel uurimisel. Selliseid teste tehakse vaid siis, kui sportlast on alust sellise aine kasutamises kahtlustada.

H7379 hemoglobiini toodetakse väidetavalt külmkuivatatud pulbri näol ning see kiirendab hapniku ülekannet veres, nagu ka paljud teised kestvusspordis kasutatavad keelatud meetodid.