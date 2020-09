Kristjan Port: Mati Alaver oli sportlastele soovitanud ka loomaravimeid

Kaspar Ruus reporter RUS

Mati Alaver Foto: Kiur Kaasik

Eesti Antidopingu nõukogu liige Kristjan Port sõnas, et ravimite hulgas, mida suusatreener Mati Alaver sportlastele soovitas, leidus ka loomaravimeid. Ühtlasi lisas Port, et asjaolu, et Alaver on juba Eestis süüdi mõistetud, ei tähenda, et ta oleks veel Saksamaal võimalike süüdistuste eest pääsenud.