Kristjan Port: ma ei pea dopingujuhtumite puhul vanglakaristust kohatuks

Teatavasti tuli täna hommikul teade, et prokuratuur saatis kohtusse kokkuleppemenetluses kriminaalasja, milles süüdistatakse suusatreenerit Mati Alaveri dopingu tarvitamisele kallutamises.

Kas sellise teo eest peaks saama reaalse vanglakaristuse? "Ma ei võtaks vastutust selle karistuse määramisel, ma usaldaksin kohtunikku," tõdes Port "Aktuaalses kaameras". "Vaadates, et ülejäänud maailmas on vanglakaristus kasutusele võetud ja arvestades, kui olulist rolli sport ühiskonnas mängib - ta on ettevõtlust mõjutav, seal on suured rahad - kui me seda ei suuda puhtana hoida, siis teeme kahju nii majandusele kui riigi mainele. See karistus peaks olema piisavalt suur, antud juhul ma ei ole kohtunik, aga ma ei pea dopingujuhtumite puhul vanglakaristust kohatuks."

Andrus Veerpalu ei ole Seefeldi dopinguskandaali järel meediale omapoolseid kommentaare andnud. "Eks tal ole nõuandjad, kes ütlevad, et ära räägi midagi," sõnas Port. "Seesama kultuur jätkub ka pärast eelmist dopingujuhtumit, mille järelanalüüs näitab, et ka tema on dopingukasutaja olnud. See, et ta vabastasti süüst tehnilistel põhjustel, hiljem tõestati, et see metoodika on tegelikult vettpidav."