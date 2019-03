Kristjan Port: kuna Veerpalu juhtum jäi klaarimata, on nüüd valu palju suurem

Kas inimeste illusioon, et tippsport on puhas ja saab olla puhas, on purunenud?

Tippsport ei ole puhas, aga saab olla puhas. See on ju nagu inimese elugi – ega me ei ela väga puhast elu. Alati petame iseennast ja natukene petame teisi ning osa pettust on isegi kasvatusliku eesmärgiga. Me kavatseme ise elada oma elu parimal moel ja see on see koht, kus teiste pettus segab meie enda elu.

Pettutakse inimestes ja tegudes ja see solvumine on ju väga tugev tunne, täis energiat, millega tehakse otsuseid, mille kohta pärast mõeldakse, et oleks võinud natuke teisiti teha. Ma arvan, et see on ka eelmise juhtumi üks sisu – kui Veerpalu juhtumit eelmine kord ära ei klaaritud ja lihtsalt rahulduti selle emotsionaalsest taagast vabanemisega, siis kõik need olulised asjad jäid tegemata ja nüüd on see valu niivõrd palju suurem.

