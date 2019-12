Kristjan Port: ei saa öelda, et Mati Alaveri juhtum oleks lõppenud

"Näiteks FIS-i otsuse puhul saime teada, kes said karistada, aga me ei tea, mis on selle karistuse sisu. Kuna seda informatsiooni me veel ei tea, siis sellest võib alustada uusi süüdistusi või mis iganes. Seni, kuni pole kogu informatsiooni lauale pandud, ei saa öelda, et asi oleks lõppenud. Põhi veel käes pole," rääkis Port.

Tema sõnul on raske öelda, palju liigub Eestis infot Saksamaal toimuva uurimise kohta, mis puudutab spordiarst Mark Schmidti dopinguvõrgustikku.

"Nii palju on teada, et Eesti prokuratuur tegi Austria ja Saksamaa uurijatega koostööd. Arvatavasti see koostöö jätkub. Sellest, kes on täpselt juurdlusesse kaasatud, juurdluse ajal ei räägita," lausus Port.