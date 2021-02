Kristjan Port: Eesti sporti aitaks puhastada, kui sponsor kaebaks Alaveri kohtusse

"See, mida me eelmisel nädalal nägime, oli, et kui inimene solvub, siis reageerib ta hästi kiiresti ja pärast otsitakse õigustusi sellele solvumisele," rääkis Port "Terevisioonis".

"Aga mida meil siis teada on? Meil on olemas retsidiivne kuritegelik seltskond, kes kahjustas Eesti sporti. Ja selles seltskonnas olid varem inimesed, kes olid rahvusvaheliselt dopinguskandaalidesse kaasatud ja neid otsustati sponsoreerida."

"Ja kui sponsoreerimise tulemusel kulutab sponsor teatud hulga raha, aga see kahju on Eesti spordile suurem, siis avalikkusel on teatud õigustus küsida, millele tema mõtles. Kui Mihkel Kärmas esitab selle küsimuse, siis sponsor leiab, et ajakirjanik on rohkem süüdi kui Mati Alaver. Ta karistab ajakirjanikku palju suurema taagaga kui Mati Alaveri."

Port lisas hiljem intervjuu käigus: "Aga teine ja suurem puhastavam samm oleks kohtulugu, kus siis sponsorid tsiviilhagi korras kaebavad kohtusse Mati Alaveri ja arvatavasti Karel Tammjärve, kes on mõlemad nende raha mittesihipäraselt kasutanud ja neid petnud. Ja sellest käigust tuleks välja asjaolusid, mis puhastavad kogu selle tunneli ära."

