Kristjan Port: Andrus Veerpalu jätkab 2011. aastal alustatud taktikat

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) kinnitas täna Delfile, et Andrus Veerpalu kaebas talle 31. jaanuaril määratud ajutise juhendamiskeelu edasi Šveitsi spodikohtusse (CAS), kuid palve keeld tühistada lükati tagasi. Samasuguse palve tegid CAS-ile Veerpalu lapsed ning seegi avaldus lükati tagasi, kuid endiselt on pooleli veel üks Andruse poolt sisse antud kolmas kohtuasi, mille sisu on teadmata. Samuti ütles FIS, et Innsbrucki prokuratuur on Andrus Veerpalule esitanud kriminaalsüüdistuse.

Port ei pea dopingusaaga selliseid arenguid üllatavaks. "Vaadates, kuidas Andrus Veerpalu on kogu selle dopingusaaga jooksul käitunud, siis teatud mõttes see ei ole üllatav. See võitlus või strateegia süüdistuste vastu võidelda algas juba aastal 2011. Selles mõttes on ta sama taktikat jätkanud ning see ei ole suures plaanis üllatav. Üllatav on see, et Eesti rahvas on olnud armuline ja oodanud, et järsku tuleb inimestel südametunnistus koju. Nii oleks parem edasi elada, aga paistab, et see ei lähe nii," kommenteeris Port.

Spekuleerides, millistele väidetele Andrus Veerpalu oma kaitsetaktikas rahvusvahelisse spordiarbitraaži pöördudes võis tugineda, ütles Port: "Ma arvan, et ta väidab, et ta pole treener, vaid vaba inimene, kes võib teha ükskõik mida. Võib olla on see üks tema taktikatest, kuid ma ei usu, et tal suurem strateegia oleks. Ta elab päevast päeva ja reageerib hetkeolukordadele. Võibolla ta arvab, et teatakse vähem, kui tema teab. Ma ei taha automaatselt öelda, et ta on kurjategija, aga iga kurjategija arvab, et ta pole tegelikult vahele jäänud."

Huvitav on antud dopingusaagas Austria prokuratuuri otsus esitada Andrus Veerpalule süüdistus enne Karel Tammjärve ja Andreas Veerpalu. Teatavasti on Seefeldis eestlastega samaaegselt kinni nabitud Austria suusatajad Max Hauke ja Dominik Baldauf juba kohtus oma karistusedki teada saanud, kuid Tammjärv, Veerpalu ja Kärp pole veel kohtupinki nühkima pidanud.

Port arvab, et Austria suusatajad võeti nii kiiresti ette ühiskondliku surve tõttu. "Samas öeldi, et juurdlus alles käib. Iga sellise juurdluse käigus kogutakse tõendeid. Kui süüalune tahab kergemat karistust saada, peab ta rääkima kõigest ning seal võib olla sellist informatsiooni, mille tõttu süüdistuste valim on palju suurem kui see, mida me hetkel teame. Pärast juhtumi algust hakkasime ju samuti kuulma, et kaasatud on ka Saksa arsti isa ja ema ning teisigi spordialasid," sõnas Port.