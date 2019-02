Kristina Šmigun-Vähile ainsa MM-tiitli ja esimese olümpiakulla toonud distants kaob suurvõistluste kalendrist

Suusavahetusega sõit oli suurvõistlustel esmakordselt 2003. aasta Val di Fiemme MM-il. Toonane suurvõistlus oli Eesti jaoks eriti edukaks ning naiste suusavahetusega sõidus krooniti maailmameistriks Kristina Šmigun-Vähi. See jäi eestlanna ainsaks MM-tiitliks.

Olümpiamängudel oli suusavahetusega sõit esmakordselt 2006. aastal Torinos. Naiste võistlus oli taaskord õnnelik Šmigun-Vähi jaoks, kes võitis sellelt distansilt karjääri esimese olümpiakulla. Nii on eestlanna sel alal nii esimene maailmameister kui ka olümpiavõitja.

Praeguseks on see ala aga kaotanud tunduvalt populaarsust ning näiteks MK-sarjas sõideti seda viimati 2017. aastal. Nii kaob see ka tiitlivõistluste programmist. Asemele on tulemas ajalooline viitstardiga sõit, mis praegu on kasutusel mitmepäevasõitude programmides. Kuulsaim näide on kindlasti Tour de Ski viimane etapp.