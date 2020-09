Kristina Šmigun-Vähi: kui ma oleks midagi pahasti teinud, ei istuks ma praegu siin

Milliste tunnetega te Seefeldi dopinguskandaali lahtirullumist vaatasite? "Siinkohal tuletaksin võib-olla meelde, et need, kes teavad, nemad teavad, aga paljud ei tea - minu tiim oli alati eraldi Mati (Alaveri) tiimist. Me ei olnud kunagi koos, tegime kõiki asju eraldi," rääkis ta. "Tahan veel öelda, et kõige rohkem tunde poolest on mul kahju. Kui vaadata suuremat pilti, mis on toimunud, siis minu enda arvamus on, et küll aeg parandab kõike."

Šmigun-Vähi on ka ise sattunud dopinguskandaali, kui 2014. aasta Sotši olümpia ajal selgus, et tema 2006. aasta Torino olümpia dopinguproov osutus järeltestimises positiivseks. 2017. aastal vabastas Rahvusvaheline Olümpiakomitee (ROK) ta kõikidest kahtlustest. "Õnneks mina ei pidanud oma süütust tunnistama, sest ROK ütles väga selgelt, et ühtegi positiivset proovi ei ole. Sellega oli kõik öeldud," sõnas Šmigun-Vähi.

"Mul tulevad elus meelde vanaisa kuldsed sõnad: "see, mis ei tapa, teeb tugevaks". Loomulikult on see kõik ebameeldiv, ma võiksin keerutada kõigest sellest, aga elu läheb edasi," lisas kahekordne olümpiavõitja.

Kas see on teema, mis jääbki igaveseks saatma? "Ma loodan, et see kuidagi möödub. Kui ma oleks midagi pahasti teinud, ei istuks ma täna siin."

Šmigun-Vähi lisas, et Alaveriga seotud skandaal tuli talle üllatusena. Samas tõdes ta, et nüüd on hea võimalus alustada suusatamisega uuelt lehelt. "Aeg parandab. Tegelikult on hea, kui suur puhastustöö tuleb," rääkis ta, tuues näiteks 2001. aasta Lahti MM, kus Soome koondis suurde skandaali sattus. "Põhimõtteliselt kõik koos peatreeneriga tõmmati maha ja alustati uuesti. Näidati ära ühiskonnas, mis on õige ja kuidas peab olema. Keegi ei saa jätkata räpast tööd, vaid tuleb seada uued sihid ja ausad eesmärgid."

Täispikka intervjuud Kristina Šmigun-Vähiga saab vaadata siit.