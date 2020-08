Kriminoloogia professor: Petter Northug läheb seekord reaalselt trellide taha

Eelmisel nädalal autoroolis kiiruse ületamisega vahele jäänud Northugile esitati lisaks süüdistus ka ebakaines olekus auto juhtimises ja narkootilise aine omamises.

"Ma arvan, et sel korral ta riskib tõsiselt sellega, et läheb reaalselt trellide taha," sõnas Leif Persson Rootsi TV4 hommikuprogrammis, kirjutab Expressen.

Eelmisel neljapäeval, kui politsei Northugi Oslost 150 km kaugusel Ullensakeri vallas kinni pidas, kihutas ta 110 kilomeetri alas kiirusega 168 km/h. Kuna Northugil kahtlustati narkojoovet, otsiti pärast vahistamist läbi tema korter, kust leiti väike kogus kokaiini.



"Sel korral oli kodu läbiotsimiseks piisav alus. Norra õigusaktid on väga sarnased Rootsi õigusaktidele. Kui ta oleks Rootsis samaväärse teo teinud, oleks see tõenäoliselt lõppenud samuti läbiotsimisega," rääkis professor.

"Juba ainuüksi sellise suure kiiruseületamise eest võib saada reaalse vangistuse. Ei tohi unustada Northugi ajalugu, ta on sarnaste asjadega varemgi tegelenud. Ta on juba saanud 50-päevase vangistuse, kuid siis oli ta koduses arestis. Ma arvan, et kui ta oleks Rootsi sportlane ja oleks sarnase asja korda saatnud Rootsis, ootaks teda samasugune karistus," usub Persson.

Eelmise vanglakaristuse sai Northug 2014. aastal purjuspäi autojuhtimise ning avarii tekitamise eest.

Kahekordse olümpiavõitja ja 13-kordse maailmameistri advokaat Halvard Helle on öelnud, et Northug teeb politseiga igakülgset koostööd ning ühtlasi kontrollitakse tema tervislikku seisundit.

Norra meedias on spekuleeritud, et Northugi võib oodata kahe aasta pikkune vangistus.

34-aastane Northug lõpetas sportlaskarkääri 2018. aasta detsembris.