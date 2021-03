Koroonakriis suusatamise MMil: terve Itaalia koondis lahkub Oberstdorfist!

Meelis Naudi toimetaja RUS 10

Federico Pellegrino Foto: PHILIPP GUELLAND/EPA/Scanpix

Saksamaal Oberstdorfis toimuvatel põhja suusaalade maailmameistrivõistlustel on lahvatanud tõsine koroonakriis. Kui täna hommikul tuli uudis, et Norra suusahüppaja Halvor Egner Granerud on andnud positiivse testi, siis keskpäeval teatas Itaalia suusaliit, et terve Itaalia koondis lahkub Oberstdorfist.