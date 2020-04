Kopsupõletiku ja koroonaviirusega haiglasse sattunud Rootsi suusakoondislane: mõistan nüüd, kui ohtlik see veel riskigrupis inimestele olla võib

Öberg jäi haigeks vahetult pärast märtsi alguses Norras toimunud MK-etappi, mille järel tekkis tal palavik ja köha. Ta käis tervisekeskuses proove andmas, ent need ei näidanud midagi ning ta paranes - ajutiselt.

Olles jõudnud mõni päev taas treenida, halvenes aga rootslanna tervis märgatavalt. "Mul oli 40-kraadine palavik kaheksa päeva ning siis viidi mind haiglasse. Ma ei suutnud süüa ega ühtegi maitset tunda," rääkis ta Rootsi meediale. "Palavik ei langenud ning ma olin kogu selle aja voodirežiimil. Ma läksin haiglasse pärast seda, kui ma kodus minestasin. Seal ma vajasin lisahapnikku."

Haiglas tehti Öbergi kopsudest röntgenpilt, mis näitas, et suusatajal on kahepoolne kopsupõletik. Ühtlasi oli ta andnud positiivse koroonaviiruse proovi. Haiglas hakkas Öbergi seisund paranema ning sel kolmapäeval pääses ta juba koju. "Hakkasin haiglas ennast paremini tundma ning kui koju pääsesin, tundsin end hästi, aga väga väsinuna. Nüüd tunnen ennast täiesti tervena."

"Ma pole ennast kunagi nii halvasti tundnud," vaatas Öberg kogetule tagsi. "Mul vedas, et ma pole riskigrupis, aga see on väga hirmutav, kui sa minestad ning ei suuda süüa ega vedelikku tarbida. Enda kogemuse järel mõistan, kui ohtlik on see veel nende jaoks, kes on riskigrupis."

Rootsis on viimaste andmete kohaselt tuvastatud 12 540 koroonaviirusesse nakatunut, kellest on nüüdseks paranenud 550 inimest. Elu on viiruse tõttu jätnud 1333 inimest.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 1. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!