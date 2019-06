Kolmekordne maailmameister kritiseeris Tour de Ski uut võistlusformaati

"Mina olen Tour der Ski viimase päeva ühisstardi vastu. See tähendab, et 23. kohal lõpetanud mees võib olla tegelikult tuuri üldvõitja. Võidumees peaks olema ikkagi see, kes esimesena mäkke jõuab. Minu arvates on uus plaan täielik läbikukkumine," kritiseeris Röthe ajalehes Dagbladet.

Kolmekordne maailmameister lisas, et plaanitav formaat muudaks ka pealtvaatajate jaoks võistluse jälgimise väga segaseks ning vaevalt aitaks publikunumbreid kasvatada.

Siiani on Tour de Ski viimane etapp peetud tagaajamisvõistlusena ehk Gunderseni meetodil.