Kohus otsustas, et Mati Alaveri toimik jääb avalikkuse ees suletuks

Lisaks eeltoodule on oluline arvestada ka asjaoluga, et selle kriminaalasja puhul on tegemist kriminaalmenetlusega, mis omab otsest puutumust Austria Vabariigis toimuva kriminaalmenetluse ja selle raames kogutud tõenditega. Eesti Vabariigis kõnesolevas asjas toimunud kriminaalmenetluse raames kogutud tõendid on olulisemas tõenduslikus osas kogutud just Austria Vabariigis läbiviidavas kriminaalmenetluses. See menetlus on alles kohtueelse menetluse staadiumis ning tuvastatud faktilised asjaolud ja nendega seotud tõendid, mis on rahvusvahelise õigusabi palve korras edastatud ka Eesti Vabariigi õiguskaitseorganitele, on senini avalikustamata ja neid pole uuritud kohtumenetluses. On ilmne, et nende asjaolude kajastamine avalikustatavas kohtulahendis loob olukorra, kus Austria Vabariigis veel kohtueelses menetluses oleva kriminaalasja tõendeid hakatakse Eesti Vabariigis avalikult aktiivselt käsitlema meedias ning need jõuavad ka rahvusvahelisele tasandile. Sellise olukorra loomine kujutaks endast õigusemõistmise üldtunnustatud põhimõtete eiramist ja kohtumenetluse, aga samuti avaliku arvamuse mõjutamist, kohtule esitamata ja kontrollimata tõendite avalikustamist.

Kohus saab väga hästi aru suurest avalikust huvist, mis antud kriminaalasja vastu on, kuid eelkõige on kohtul kohustus täitsa seadust."