Kohus ei lasknud dopinguarsti vabadusse

"Kohtuotsuse kohaselt ei lasta minu klienti vabadusse," sõnas Schmidti advokaat Andreas Kreys täna ajalehele Bild. "Kohe, kui oleme selle kohta ametliku teate saanud, esitame kaebuse, sest me peame selle otsuse põhjendust väga nõrgaks."

40-aastane Schmidt arreteeriti märtsi alguses Seefeldis toimunud suusatamise maailmameistrivõistlustel, kus vahistati veredopingu kasutamise tõttu ka viis sportlast. Teiste seas võeti siis kinni ja kuulati üle ka Eesti koondislased Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu.

Schmidti süüdistatakse rahvusvahelise dopinguvõrgustiku loomises. Teiste seas on ka nii Tammjärv kui Algo Kärp üles tunnistanud, et käisid veredopinguprotseduure läbi viimas just Schmidti juures.

Lisaks Schmidtile on vahi all tema isa Ansgard ning tema kolm abilist - Sven M., Diana S. ja üks anonüümne kaastööline.