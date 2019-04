Kodusel mõõduvõtul põrunud Petter Northug kaotas neljale naisele

Meeste klassi võitjale, tänavusel Seefeldi MM-il 50 kilomeetri distantsi võitnud Hans Christer Holundile kaotas Northug pea 11 minutiga. Northugi kehvast hetkevormist räägib kõnekalt ka fakt, et vanameistri ette mahtus ka neli naist: Rootsi staarid Ebba Andersson ja Frida Karlsson ning Norra laskesuusatajad Ingrid Tandrevold ja Tiril Eckhoff.

"See oli halvim asi, mida ma, suusad jalas, olen kunagi kogenud. Ma ei arvanud, et see on võimalik, aga tuleb välja, et oli," ütles Northug Norra TV2-le.

Kui Northugilt küsiti, mis tunne oli naistele alla jääda, vastas ta: "Ma ei hooli sellest. Ma olen täiesti läbi. Olen õnnelik, et üldse finišisse jõudsin. 22 kilomeetrit läks hästi, aga siis saabus päikesevarjutus.