Kläbo kritiseeris FISi: neil polnud varianti B ega C

Norra suusatajad loobusid MK-sarjas osalemisest juba detsembri alguses ja teevad järgmise rahvusvahelise stardi alles veebruarikuus toimuvatel maailmameistrivõistlustel.

Norra koondise jaoks said FIS-i puudulikud koroonameetmed kinnituse hooaja avaetapil Rukal, kus suusajuhid lasid ühel koroonapositiivsel Venemaa kahevõistlejal staadionil rahulikult ringi liikuda. Seejärel tehtigi otsus, et sportlaste tervise kaitsmise nimel MK-sarjast loobutakse.

Kläbo sõnas ajalehele Dagbladet, et kui näiteks laskesuusaliit tegi hooaja eel oma võistluskalendris muudatusi ja vähendas võistluspaikade arvu, siis FIS istus käed rüpes.

"Ma soovin, et FIS oleks ette näinud, et selline asi võib juhtuda. Neil oleks pidanud olema plaan B või C. Kui me oleksime olnud ühes kohas, poleks seda juhtunud," selgitas Kläbo, kuidas Norra koondise loobumist saanuks vältida.

"Ma arvan, et mida vähem võistluspaiku, seda väiksem on risk. Meil on selles osas erinevad arvamused," ütles Kläbo.

FISi esialgse plaani kohaselt pidi pärast Ruka avavõistlust toimuma Lillehammeri etapp, kuid see tühistati juba novembrikuus. Järgmistele Šveitsi ja Saksamaa etappidele ei läinud lisaks Norrale ka Soome ja Rootsi koondised.