Kinnipeetud suusatajate lähedased palkasid neile Austria advokaadi

„Tahtsime ise appi tulla ning Tammjärvele ja Veerpalule kaitsja leida, kuid kuulsime, et lähedased on seda juba teinud,” selgitas Laane ja lisas, et kaitsja nime ta ei avalda.

„Praegu üritame edastada advokaadi kontaktid Eesti saatkonnale Austrias, kes on ühenduses kinnipeetud sportlastega,” ütles Laane. „Meil on endiselt infot vähe, sest Tammjärv ja Veerpalu võeti kinni kui Eesti vabariigi kodanikud, keda esindab riik. Nii suhtlebki politsei vaid Eesti saatkonnaga.”

Suusatajad veel advokaadi palkamisest ei teadvat ja eelkõige peavad nemad temaga nõus olema ning andma loa end esindada. „Üritame saada võimalikult palju infot juhtunu kohta, et saaksime kõiki võimalusi kasutades sportlastele appi minna ja teha kõik, et nad kiiremas korras vabastataks,” sõnas Laane.