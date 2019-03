„Kindral” Mati Alaver sai tunda kriminaalile omast kohtlemist

Kaks nädalat tagasi Seefeldi suusatamise MM-il puhkenud dopinguskandaalis pöörati eile uus peatükk. Esmalt teatas prokuratuur, et dopingu tarvitamisele kallutamises kahtlustatava Mati Alaveri kohta on algatatud kriminaalmenetlus. Mõni aeg hiljem teatati, et politsei on Alaveri kinni pidanud.

Alaveri kaitsja Aivar Pilve sõnutsi võib teda esialgu kinni pidada 48 tundi. Selle aja jooksul tuleb teha uurimistoimingud. Kuna Aivar Pilv ise viibib Austrias suusapuhkusel, sõitis eile Tartusse samas advokaadibüroos töötav Marko Pilv. „Mati Alaverile saab õigusabi osutatud, ise ma enne planeeritud aega Eestisse tagasi ei sõida. Mõistagi olen ma Marko Pilvega ühenduses,” ütles Aivar Pilv. Ta tunnistas, et Alaveri esindamine ei tulnud tema jaoks kui välk selgest taevast. „Kliendileping oli meil sõlmitud juba veidi aega varem.”