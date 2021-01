Kes langetas otsuse, et soomlast rünnanud Bolšunov tuleb diskvalifitseerida? Ikka eestlane!

Aleksandr Bolšunov ja Joni Mäki finišisirgel. Foto: JUSSI NUKARI, AFP/Scanpix

Venemaa murdmaasuusastaari Aleksandr Bolšunovi vägitegudest (ründas soomlast Joni Mäki't) pühapäevase Lahti MK-etapi teatesõidu lõpus on kuulnud ilmselt iga spordisõber, aga vähem on teada fakt, et venelasele edastas halva uudise karistusest eestlane Robert Peets, kes oli võistluste tehniline delegaat.