Kergem on uskuda jõuluvana kui seda, et suusahooaeg lõpeb kaoseta

Suusatalv on juba alanud: mäesuusatamises on peetud kolm etappi, suusahüpetes üks, murdmaarahvas ja kahevõistlejad kogunevad tuleval nädalavahetusel Soome Rukale. Paraku kardavad sportlased, et hooaeg kulgeb kaootiliselt ja lõpeb varsti, sest rahvusvahelise suusaliidu (FIS) jaoks koroonapandeemiat justkui ei eksisteerikski. Ei mõisteta, miks lubatakse tiimidel eraldi riigist riiki reisida ja pannakse nad „mulli” alles võistluspaika jõudes.