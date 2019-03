Kelle kaela lähevad Veerpalu, Tammjärve ja Kärbi võidetud medalid?

Pärnu Postimees tõi juba välja, et mullu katsevõistlusel Andreas Veerpalule 0,7 sekundiga kaotanud ja esimesena olümpiakoondisest välja jäänud Alvar Johannes Alev on juhtunus väga pettunud.

Aga kes veel peaksid Andreas Veerpalu, Karel Tammjärve ja Algo Kärbi tulemuste tühistamise järel kõrgemale tõusma? Eeldame, et asi piirdub nende kolme mehega ja dopingu kasutamine hakkas tõepoolest 2016. aasta suvest. Suuri tiitlivõistluste medaleid pole nad võitnud, aga ka Eesti meistrivõistluste medal on ju ikkagi autasu. Vaatluse alt jätame välja Soomes toimunud FIS-i võistlused. Kõige suurem kannataja on taas Alev, kellelt on keelatud vahendite toel ära võetud viis medalit.

Andreas Veerpalu

12.02.2017 Eesti meistrivõistluste hõbe 15 km klassikasõidus.

Võitis Raido Ränkel, talle järgnesid Veerpalu ja Tammjärv. Nende medalid peaksid minema Alevile ja Kaarel Kasper Kõrgele.

12.03.2017 kolmas koht Albu karikal 10 km klassikasõidus.

Siin on keerulisem, sest maha tuleb võtta ka võitja Aleksei Poltoranin. Ehk Ränekl tõuseb esimeseks, talle järgnenud Veerpalu ja Tammjärve tulemused tuleb kustutada, hõbe seega Aivar Rehemaale ja pronks kuuendana lõpetanud Anssi Pentsinenile.

13.01.2018 Eesti meister 15 km vabatehnikasõidus.

Kullale kerkib Alev, teise koha saab lätlane Indulis Bikse, kuid Eesti meistrivõistluste hõbe peaks kuuluma Kristjan Kollile ja pronks Kõrgele.