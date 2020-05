Kein Einastest sai Šveitsi murdmaasuusatamise A-koondise peatreener

"Minu vastutada on meeste A-koondis. Seal on kuus sportlast," selgitas Einaste enda uut positsiooni ERR-ile antud intervjuus. "Peatreener on meil otseselt üks sloveen – tema on naiste koondise peatreener ja tema vastutada on n-ö peatreeneri positsioon. A-koondise mehed on minu vastutusala ja siis on veel meeste B-koondis, mille peatreenerit veel otsitakse."

Enam kui aasta Šveitsis töötanud Einaste sõnul sihib ta koondisega medalivõite. "Tippspordis on ikka emotsioon see, mis on positiivne või negatiivne ja mis hoiab selle juures ja mulle see tippspordi arenguprotsess kui selline meeldib. Ka koondis ja atleetide koosseis on väga meeldiv ja sümpaatne. Selge on see, et kuna me eelmine hooaeg ühe teatesõidu MK-etapi sõitsime, kus jäime teiseks (Lahti MK-etapp 1. märtsil – toim.), siis ma eeldan, et suur lootus alaliidu poolt ja minul sisimas on teatesõidu olümpiamedal.

