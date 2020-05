Kein Einaste sai endale tituleeritud õpilase: venelasest olümpiapronks kolis Šveitsi lipu alla

Tšernoussov, kes on abielus Šveitsi laskesuusataja Selina Gaspariniga, pole Venemaa koondist esindanud alates 2017. aastast. Viimastel hooaegadel on ta võistelnud peamiselt kommertsmaratonidel.

Venelase koondisevahetusele on rohelise tule andnud ka Venemaa suusaliit. 33-aastane Tšernoussov on lisaks olümpiapronksile võitnud maailmameistrivõistluste pronksmedali (30 km suusavahetusega sõidus).

Einaste, kes treenis varem Šveitsis rohkem suusasprintereid, kinnitati Šveitsi meeste A-koondise peatreeneriks maikuus. "Minu vastutada on meeste koondis. Seal on kuus sportlast. Atleetide koosseis on väga meeldiv ja sümpaatne," sõnas Einaste ERR-ile.