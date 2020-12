Kein Einaste neljakordse olümpiavõitja juhendamist: kui vaja, võin olla väga nõudlik

"Tal on väga vali hääl," kirjeldab Cologna naerdes Einastet Šveitsi väljaandele Blick. Šveitslase sõnul on eestlase treeningud vägagi intensiivsed. Just siis, kui suusatajad on juba väsinud, ootavad ees eriti rasked harjutused. Palju pannakse rõhku intensiivsetele intervalltreeningutele, mille harjutused kestavad kohati vaid 30 sekundit. "See peaks aitama parandama esitust ajal, kui lihased on juba väsinud. Sellised intervalltrennid põhjustavad alati valu," selgitas Cologna Einaste käekirja.

"Jah, võin olla nõudlik. Kui nii on vaja, siis on vaja," on Einaste enda mainega rahul. "Kindlasti võin vahel olla vali, kuid samas ka rahulik. Väga oluline on leida õige tasakaal."

34-aastase šveitslase sõnul on Einaste pühendunud end täielikult murdmaasuusatamisele ning viinud end kurssi kõikide uute uuringute, alternatiivsete treeningmeetodite ja Skandinaavias levivate trendidega.

Einaste on Colognat ja teisi Šveitsi suusatajaid juhendanud alates suvest. Millal võib hakata hindama, kas koostöö on olnud ka edukas? "Ootaksin hooaja lõpuni ära, siis saab järeldusi teha," tõdes Cologna, kes ei soovi kogu vastutust eestlase peale panna. "Tean, mida vajan endalt. Mina vastutan enda eest peamiselt."

Tänavusel hooajal on Cologna parimaks tulemuseks MK-sarjas olnud 14. koht Davoses toimunud 15 km vabatehnikasõidus.

Einaste ja Cologna mõistavad üksteist hästi. "Räägime sama keelt. Kui oled samaealine, on vahe üsna väike," sõnas Cologna, lisades, et Einaste noor vanus (35) teda ei häiri. "Austusel pole vanusega mingit pistmist. Võin austada ka noort treenerit, kui ta teeb väga head tööd."

