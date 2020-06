Kein Einaste meenutas, kuidas teda 2010. aastal dopingus kahtlustati: see polnud meeldiv hetk

Einaste hemoglobiininäit ületas 2010. aasta lõpus rahvusvahelise suusaliidu (FIS) lubatud taseme ning jättis ta eemale 31. detsembril alanud Tour de Skist.

"Mul on alati olnud veres loomulikult kõrge hemoglobiinitase. Ma ei pööranud Tour de Skiks ette valmistudes sellele piisavalt tähelepanu ja näit läkski liiga kõrgele. Olin pettunud. See polnud kindlasti meeldiv hetk. Aga seal polnud midagi enamat," rääkis Einaste.

"Doping on alati minu põhimõtetega vastuolus olnud. Ma usun, et head esitused tulevad puhtalt kõva töö tulemusena."

Šveitsi suusaliidu inimesed võtsid dopinguteema põhjalikult käsile ka 2018. aastal Einastega tööintervjuud tehes ning nende jaoks olid Einaste selgitused piisavad, kirjutab Blick.

"Me rääkisime sellest. See tuli teemaks kaks aastat tagasi, kui ta Rootsist Šveitsi tuli," ütles Einaste nimekaim õpilane Dario Cologna, kes nentis, et ka šveitslased on varasemalt hemoglobiininäiduga kimpus olnud. "Tänapäeval pole see tänu verepassile enam probleem," lisas ta.

Šveitslased imestavad, mida on Einastel, kelle enda sportlaskarjäär just kõige edukam polnud, neljakordsele olümpiavõitjale Colognale üldse õpetada? "Olen seda küsimust oodanud. Ka jalgpallis pole head mängijad automaatselt head treenerid," vastas Einaste, kes usub, et suurema edu puudumine on talle treeneritöös just kasuks tulnud.

"Ma tahtsin tõesti teada saada, miks see nii oli. Seepärast ma end treenerina nii palju harinud olengi. See on Dario jaoks õnn, et ma edukas polnud."

Einastel on magistrikraad nii sporditeaduses kui ka spordijuhtimises. "Nüüd on mul oma küsimustele vastused olemas," lisas ta.