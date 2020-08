Katrin Šmiguni abikaasa viskas Northugi skandaali valguses kivi Norra ühiskonna kapsaaeda

Nystad tegi sellise avalduse pärast Norra endise suusastaari Petter Northugi ümber puhkenud skandaali. Teatavasti jäi kahekordne olümpiavõitja ja 13-kordne maailmameister eelmisel nädalal autoroolis kiiruse ületamisega vahele. Kuna politsei kahtlustas, et Northug võis olla narkojoobes, viidi ta haiglasse vereproovi andma ja lisaks otsiti läbi tema korter, kust leitigi väike kogus kokaiini.

Norra politseiadvokaat Silje Haugerstuen Bergsholm kinnitas täna, et suusalegendile on esitatud süüdistus kolmes rikkumises - mõnuainete mõju all auto juhtimises, kiiruseületamises ja narkootilise ainete omamises.

Norra murdmaakoondise endise määrdepealiku Nystadi arvates on Northugi juhtum järjekordne näide sellest, et Norra ühiskond jätab sportlased nende karjääri lõppedes üksinda.

"Norra sport peaks pakkuma oma endistele tippudele tavaellu pöördumiseks suuremat tuge. Olen sellest juba aastaid mõelnud," sõnas Nystad Norra meediale.

"Olen kogenud, et mitmed tippsportlased on mures selle pärast, mis neid karjääri lõpetamise järel ees ootab ja mida elu neilt nõuab. Meil on vaja suhtumise muutust, kus ühiskond hõlbustaks Norra sportlastele ümberõppe pakkumist. Keskenduma peaks sellele, et me võtame nende eest vastutuse sellel päeval, mil nad meile meelelahutuse pakkumise lõpetavad," leiab Nystad, kes on hetkel ametis heategevusfondis, mis aitab puudega inimesi.

Nystad usub, et ta teab, miks mitmed suured sporditähed, kes on olnud väga populaarsed, teeninud suuri rahasummasid ja elanud muretut elu, on karjääri lõpetades raskustes.

"Jääb mulje, et seda juhtub tänapäeva ühiskonnas sagedamini. Paljudel, kellel õnnestus tipptasemel sporti teha, on rahaline seis hea ja kõrge staatus. Siis saabub aga elu pärast karjääri. See muutus võib olla paljudele suur väljakutse. Mitte kõik ei suuda sama hästi koheneda, nad ei kuulu enam tegevsportlaste hulka ega ole tähelepanu keskmes. Pärast sportlaskarjääri on enamikel inimestel rohkem aega, sest nad treenivad ja reisivad vähem. Kui teil pole töökohta ega haridust, et end rakendada, võib see tõsiseks väljakutseks kujuneda," väidab Nystad.