KATKEND RAAMATUST: Dopinguarstiga koostööd alustanud Karel Tammjärv eduka sõidu järel: no näed, inimesed on arenemisvõimelised!

Märtsis 2017 kooskõlastasid dopinguarst Mark Schmidt, kes esines nime alla David Novak, ja Mati Alaver uue hooaja dopinguprogrammi detailid. Igalt sportlaselt võetakse ettevalmistushooajal välja viis kotitäit verd, kolm kotitäit pannakse organismi tagasi alates novembrist igal neljandal nädalal ning kaks kotti jääb tippvõistlusteks. Lisaks tuleks manustada väikedoosidena ainet IGF-1, intensiivsel treeninguperioodil kaks pudelit kasvuhormooni ja suvel pulbrit. Kogu see lõbu maksaks 8000 eurot inimese kohta. See summa ei sisalda Lõuna-Korea taliolümpiamängude kulusid, mis vaadatakse läbi eraldi.

Dopingu-Mati küsis, miks nii vähe võetakse IGF-1-te. Ta pakkus välja, et selle manustamisega võiks alustada juba septembris, sest see on Werner Franke (Saksa dopinguteadlane ja guru – PK) arvates tippsportlaste seas kõige populaarsem droog. Alaver kinnitas, et vajab ühe sportlase jaoks maailma parimat programmi ja tundis muret, miks eelmine hooaeg nässu läks. Äkki oleks võimalik leida hapniku transportimise parandamiseks midagi uut geenitehnoloogia või tüvirakkude valdkonnast?

23. märtsil 2017 arvas Mark Schmidt, et IGF-1-te võib alati võtta, aga see on kallim, kuigi ka tõhusam kui kasvuhormoon hGH. Samuti mõeldi selle peale, et kõrgmäestikulaagrit peab ajastama verepakkide manustamisega, muidu võib mõju olla vastupidine ja tulemus kehv. Tavaliselt on veredopingul suurem mõju, kuid „kuskil pidi viga olema – kuna kõigil polnud superedu,“ arutles „nõiddoktor“. Nüüd läks töö lahti.

6. juunil 2017 kirjutas Mark Schmidt Dopingu-Matile, et peaks mõtlema sportlase tervisele ja uut pulbrit testima, aga veredoping – vana hea programm – peaks koos talendi, distsipliini ja hea treeninguga toimima suurepäraselt. Kui sellest väheks jääb, on saadaval ka rekombinantne kehaväline hemoglobiin. 7. juulil 2017 arvas dopinguarst, et pulbriga Molidustaat peaks olema ettevaatlik, sest Kölni labor suudab seda tuvastada. Vereandmisele ei tohiks kolme päeva jooksul eelneda intensiivne treening, vaid verd tuleb anda baastreeningu faasis, toonitas ta. 14. juulil 2017 kordas dopinguarst, et pulbriga peaks olema ettevaatlik, sest see on avastatav. Ta kiitis hoopis kehavälist hemoglobiini hinnaga 1800 eurot ja IGH-1-te hinnaga 2500 eurot ning soovitas mõelda ka ITPP 13 peale, mis aitab hemoglobiinil transportida kudedesse rohkem hapnikku. ITPP 13 on ravimikandidaat, veidi sarnane Sigma-Aldrichi tootega myo-inositol. Muide, inositol on vitamiin B8 .