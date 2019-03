Kaspar Kokk: mul polnud Alaveriga isegi suusoojaks dopingust juttu

"Pean tunnistama, et aastatel 2005-2011, mil mina koondises olin, ei olnud mul sel teemal (dopinguarsti kontaktide saamisega - toim.) Alaveriga isegi suusoojaks sellistest asjadest juttu," rääkis Kokk ERRile.

Küsimusele, kas te saate käsi südamel öelda, et teie ei ole kunagi keelatud aineid või keelatud meetodeid oma sportlaskarjääri käigus tarvitanud, vastas Kokk: "Jah. Saan seda öelda."

Kokk lisas, et ei imestaks, kui päevavalgele tuleb veel mõni patustaja: "Ma olin täiesti veendunud pärast Karel Tammjärve ja Anti Saarepuu Seefeldis antud intervjuud, et see isikute ringi kahe sportlasega piirdub. Algo (Kärbi - toim.) ülestunnistus tuli mulle juba täieliku ootamatusena ning võib ju öelda, et kuna see tuli ootamatusena, siis tuleks olla valmis uuteks ootamatusteks."