"Õnneks ei kasutanud Poltoranin veredopingut, aga ta käis Saksamaal verd andmas, see on juba tõestatud," sõnas minister Muhhamediulõ teisipäevasel pressikonverentsil, kirjutab ERR Sport. "Oleme rääkinud advokaatide ja juristidega ning sportlase süü ei seisa dopingu tarvitamises, vaid kavatsuses seda teha. Peatreener ütles, et vereülekannet ei toimunud."

"Meie riigi seisukoht on kindel - oleme dopinguvastased," lisas Muhhamediulõ.