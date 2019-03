Kasahstani meedia: faktid viitavad, et Poltoranin alustas dopinguga 2014. aastal, kui tema treeneriks sai Alaver

„Kõik faktid viitavad, et Poltoranin alustas dopinguga 2014. aastal pärast Sotši olümpiamänge, kui tema treeneriks sai Mati Alaver,” kirjutavad lehed ja viitavad tähenduslikule faktile, et MM-i eelses laagris harjutas Poltoranin mitte koondise, vaid Team Haanjaga, mille liikmed Karel Tammjärv ja Andreas Veerpalu samuti Seefeldis vahele jäid.

Kasahstani suusaliit tegi avalduse, et Poltoranin on kadunud ning spordiametnikud ei saa temaga kontakti: „Poltoranini vaikimine tekitab palju küsimusi. See, et ta ei pidanud vajalikuks kohtuda Kasahstani suusaliidu peasekretäri ja Kasahstani konsuliga, ei vasta kõnedele ega kommenteeri juhtunut, kinnitab vaid ta süüd.”