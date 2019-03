Kas omamoodi rekord? Dopingupatused on korraga nii Aleksei Poltoranin kui ka tema abikaasa

Rootsi ajaleht Expressen on teinud abikaasade elust ülevaate ning kirjutanud, et nende sotsiaalmeediakontosid jälgides tunduvad nad täiest normaalsed ja tavalised inimesed, kes naudivad sarnaseid asju nagu kõik teised. Nagu selgub, siis neil olid üsnagi suured saladused.

Kui 31-aastane Aleksei Poltoranin oli murdmaasuusatamises tõeline tipp ning MM-medalite kõrval oli tal kirjas ka mitmeid MK-etappide võite, siis temast aasta jagu vanem abikaasa on umbes sarnasel tasemel meie dopingupatuste suusameestega. Olga Poltoranina parimaks saavutuseks on Aasia meistrivõistluste kuldmedal laskesuusatamise teatesõidus.

„Kas nad tõesti mõlemad kannavad dopingukarisistust,“ ei suuda sakslasest Venemaa koondise peatreener Markus Cramer kuuldut uskuda. „See peab olema küll esimene kord, kui abikaasad kannavad koos dopingukaristust. See on täiesti uskumatu. Võiks öelda, et isegi hullumeelne.“