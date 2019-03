Kas Norra ülikool plaanib Andreas Veerpalu enda ridadest välja heita?

"Uudis oli meie jaoks täielik šokk. Andreas on väga tore ning kohusetundlik tudeng," sõnas ülikooli professor Per-Øyvind Torvik Norra kanali TV2 vahendusel.

Ehkki Veerpalu pole veel milleski süüdi mõistetud, kaalub ülikool, mida noore sportlasega teha, kirjutab TV2. "Ma arvan, et meil pole võimalust temalt õppekohta ära võtta," räägib Torviku kolleeg Vargely Brenne. "Õigus haridusele on kindel. Kui tahaksime Veerpalu koolist välja visata, peab see olema kooskõlas kooli reeglitega. Seda on siiski veel vara arutada. Hetkeseisuga on Andreas meie tudeng."

TV2 andmetel on ülikooli kriteeriumid inimeselt õppekoha ära võtmiseks ranged. Veredopingu kasutamine ei lähe otseselt ühegi Põhja Ülikooli käitumisreeglite alla. Mõned õppesuunad nõuavad, et tudengil oleks politseis puhas register, kuid mitte spordivaldkond.

Veredoping on Norras juriidilises plaanis üsna hall ala. TV2 võttis ühendust Norra antidopinguagentuuriga, et selgitada välja, kas veredopingu kasutamine läheb kriminaalkuriteo alla, kuid selget vastust neile anda ei osatud. Kuna veredopingu puhul süstib sportlane iseenda verd, siis protsess võib juhtuda ilma, et tarvitataks ühtegi dopingunimekirjas olevat keelatud ainet.

Brenne lisas, et Veerpalu süüdimõistmise puhul võetakse temalt ära võimalus treenida ülikooli alal ning nende vahenditega. "Tema treeninguvõimalused ei ole seotud õppimisõigusega. Kaastudengitele ning kogu koolile mõeldes on kahju, et meie tudeng on dopingut tarvitanud."