Karm otsus: Norra murdmaasuusatajad 2020. aastal MK-sarjas enam ei osale

Norra suusatajate häirekell tirises juba enne hooaja algust ja Ruka MK-etapil said FIS-i puudulikud koroonameetmed kinnitust. Ühel koroonapositiivsel Venemaa kahevõistlejal lasti staadionil rahulikult ringi liikuda, sest FIS arvestab ka kiirtestide tulemusi.

Venelase kiirtest oli negatiivne, aga ninaneelust võetud proovi tulemusega läks aega oodatust kauem. See oli positiivne, enne tulemusest teada saamist lubati tal rahulikult võistlusteks valmistuda.

Norra tippsuusatajad Johannes Hösflot Kläbo ja Emil Iversen teatasid juba eile, et 2020. aastal nad enam rajale ei tule. Iversen loobub ka 1. jaanuaril algavast Tour de Ski-st.

Norra koondisel jäävad vahele Davosi (12.-13. detsember) ja Dresdeni (19.-20. detsember) MK-etapid.

"Meie eesmärk number üks on sportlaste tervena hoidmine, eesmärk number kaks on Oberstdorfi MM ja alles kolmas eesmärk on MK-sari. Praegu tundub, et meil pole võimalik kolmandat eesmärki täita. Me ei tea veel, mida teeb viiruse läbipõdemine sportlase tervisega, kellel on vaja suurt kopsumahtu. Nakatumine võib hooaja nurjata ja halvemal juhul kogu karjäärile saatuslikuks saada," rääkis Norra suusaliidu murdmaajuht Espen Bjervig.