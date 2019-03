Karel Tammjärv selgitas, kuidas ta veredopingut kasutas: esimest korda võtsime verd välja 2016. aasta suvel

29-aastase suusataja sõnul sai ta samuti vahistatud Saksa arsti kontakti Mati Alaveri käest, samuti oli asjast teadlik ka Andrus Veerpalu. "Oli 2016. aasta suve teine pool. Mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt - kui tahad kiiremini suusatama hakata, siis sul on see võimalus. Saksamaal on arst, kes selliseid asju korraldab. Võtsin vastu otsuse, et jah, ma tahan saada abi veredopingu näol."

"Esimest korda 2016. aasta suve lõpus võtsime verd välja. Lahti MM-il panime selle tagasi sisse, aga see ei toonud erilist edu, sest olin haige. Järgmisel hooajal juba rohkem verekotte välja suve jooksul ja rohkematel võistlustel niimoodi, et hommikul minu enda veri hommikul sisse ja pärast võistlust välja. Nii ei jää sellest antidopingu mõttes jälgi. Sel hooajal samamoodi, kuni siin MM-il korraldas Saksa toll koostöös Austria politseiga suure operatsiooni."

Vereloovutamised käisid suhteliselt lihtsalt ja igapäevaelus see liialt kahtlusi ei tekitanud. "Lähedased seda ei teadnud, et ma Saksamaal käisin. Kohtumised ja vereloovutamised toimusid Frankfurdis ja Berliinis. Vahel üheks päevaks või isegi nii, et õhtul sinna ja hommikul tagasi. Elan üksi, ei olnud vaja kellelegi põhjendada."

"Inimene harjub, muutub kalgimaks selles osas. Seda seesama Saksa arst oma oleku ja professionaalsusega mõista andis, et see käib nii, ei ole varianti, et vahele jääd."