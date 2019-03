Karel Tammjärv: mul on kama kaks, mis minust saab. Oleksin võinud sinna kambrisse jääda nädalateks ja kuudeks

„Alustame algusest. Oli 2016. aasta suve teine pool. Mul oli jutuajamine Mati Alaveriga, kes ütles mulle, et on kontakt – kui tahad kiiremini suusatama hakata, siis sul on see võimalus. Saksamaal on üks arst, kes selliseid asju korraldab, ja mina võtsin vastu otsuse, et jah, ma tahan saada abi veredopingu näol,” kirjeldab Karel Tammjärv Seefeldis Eesti ajakirjanikele, samal ajal kui Eesti koondise treener Anti Saarepuu pühib silmist pisaraid. „Andreas Veerpalu teab loomulikult sellest. Ja tema isa. Rohkem minu teada ei ole,” nimetab suusataja dopingusüsteemist teadjaid.