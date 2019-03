Kanada tippsuusataja Alex Harvey: Poltoranin varastas meilt medalid!

"On traagiline, et dopingut kasutanud suusatajad meilt medalid on röövinud," ütles Harvey rootslaste Expressenile, pidades silmas 2013. aasta Val di Fiemme maailmameistrivõistlusi, kus Kasahstan sai sprinditeates Kanada ees kolmanda koha.

Kasahhide eest sõitsid Val di Fiemmes hiljuti arreteeritud ning Austria politseile veredopingu kasutamise üles tunnistanud Aleksei Poltoranin ja tema koondisekaaslane Nikolai Tšebotko. Harvey oli pundis Devon Kershaw'ga. Kulla võitsid venelased Aleksei Petuhhov ja Nikita Kriukov ning hõbeda rootslased Marcus Hellner ja Emil Jönsson. Raido Ränkel ja Peeter Kümmel poolfinaalist edasi ei saanud.

"Poltoranin varatastas mult medali ning ilmselt oleks ta võitnud veelgi medaleid, kui ta sellega (dopinguga - toim) varem oleks tegelema hakanud," jätkas Harvey.

2013 Val di Fiemme MM-i sprinditeate medalikolmik. Poltoranin on paremalt teine. Foto: AFP/SCANPIX

"Samal ajal olen ma alati arvanud, et pettureid on võimalik spordis võita. See pole nagu jalgrattasõit, kus jalad otsustavad peaaegu kõik. Siin on meil suusad ja tehnoloogia, rolli mängivad teisedki tegurid peale füüsise."

"Aga jah, see on tõesti traagiline," lisas ta veel.

Harvey on näinud ka politsei poolt meediasse lekitatud videot austerlase Max Hauke kinnipidamisest Seefeldist, millel dopingukangelane reidi ajal veel endale vereülekannet teeb.

"Ma olen näinud pilti, mismoodi see välja näeb, aga kui sa seda päriselt näed... Mul on süda paha, ma tahaks oksendada! See on täiesti ebareaalne ja teeb spordi nii ebahuvitavaks."





Dopingutestid ei näidanud midagi