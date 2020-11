Kahekordne maailmameister reisis Lapimaale 35 tundi, kuid pidi enne MK-starti koju tagasi pöörduma

Iltalehti kirjutab, et Ustjugov saabus Soome kaks ja pool nädalat tagasi, kui venelased alustasid Olosel treeninglaagrit. Kuna suur hulk lende on koroonapandeemia tõttu tühistatud, kujunes seitsmekordnse MM-i medalivõitja teekond kodulinnast Jekaterinburgist laagrisse 35 tunni pikkuseks.

Kõigepealt pidi ta Jekaterinburgist lendama Moskvasse, sealt Istanbuli ja edasi Soome. Vantaa lennujaamast istus Ustjogov veel Rovaniemisse viiva raudlinnu peale. Põhjapoolusele jõudes hüppas mees bussile ja sõitis veel kolm tundi Olosele.

"Olime paar päeva Soomes olnud, kui ta ütles, et on haige. Ta ütles, et ei tunne end hästi, on väga väsinud ja kannatab peavalude käes. See reis oli tema jaoks kurnav kogemus," rääkis Venemaa koondise sakslasest peatreener Markus Cramer. "Olukord pole mugav. Koroonaviirus pole ainus haigus, vaid on ka teisi haigusi liikvel."

Muoniosse jõudes tehti Ustjugovile sarnaselt teistele Venemaa koondislastele koroonatest, mida korrati 72 tunni pärast. Mõlemad testid andsid negatiivse tulemuse, seega koroonaviirust 28-aastasel suusatajal ei ole.

Ustjugovile anti võimalus puhata, aga tema seisund muutus veelgi hullemaks. Cramer otsustas, et ei saa teda Rukal starti lasta.

"Sel hetkel arvasime, et ta peaks saama normaalselt treenima hakata nädala või kümne päeva pärast ning seejärel MK-sarja tagasi tulema. Sa pead olema MK-etapiks korras. Otsustasime, et on parem, kui ta naaseb Venemaale," lisas Cramer.

Ustjugovil on seitsme täiskasvanute MM-i medali kõrval auhinnakapis ka kuus medalit juunioride MM-idelt, neist kaks 2011. aasta Otepää MM-ilt individuaalsest sprindist ja 4x5 km teatesõidust.

