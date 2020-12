Ka Soome suusatajad võivad MK-etappidest loobuda

"Kuulame ära sportlaste, treenerite ja meditsiinilise personali arvamused, kuid me pole veel otsust langetanud. Me kaalume olukorda mitmete erinevate nurkade alt ja loobumine on üks võimalik lahendus," ütles Hämäläinen Soome meediale.

Rahvusvaheline suusahooaeg pidi jätkuma järgmisel nädalavahetusel Norras Lillehammeris, kuid võistlused lükata koroonaviiruse tõttu edasi juba novembri keskel. Suusakaravani järgmine peatus on Šveits Davos, kus võisteldakse 12.-13. detsembril. Enne jõule on MK-etapp veel ka Saksamaal Dresdenis.

Hämäläineni sõnul tuleb Davosi MK-etapi osas otsus langetada juba sel nädalal, et siis saaks vajadusel reisiplaane tegema hakata.