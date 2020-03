Ka Holmenkolleni MK-etapp peetakse pealtvaatajateta, sportlased on nördinud

Norralased langetasid sellise otsuse koroonaviiruse ohu tõttu. Sarnase sammu olid selle nädala alguses astunud ka tšehhid, kes korraldavad Nove Mesto laskesuusatamise MK-etapi ilma publikuta.

Norra talispordiässad Martin Johnsrud Sundby ja Jarl Magnus Riiber ütlesid Norra rahvusringhäälingule, et neil on kahju, et kümned tuhanded spordifännid ei saa neile kaasa elada.

"Norras on seni olnud suhteliselt vähe (koroonaviiruse) juhtumeid ja see oleks võinud minna ilma probleemideta," sõnas Sundby.

Kahevõistluse MK-sarja juhtiva Riiberi arvates on elu Oslos siiani normaalselt toiminud ning vahest pingutati selle keeluga üle. "Elu ei ole ju Oslos peatunud. Samas ma mingil määral mõistan seda otsust," ütles ta.

Holmenkolleni mängudele on müüdud juba ligi 19 000 piletit, neist paar tuhat välismaalastele. Mängude peakorraldaja ei osanud veel täna öelda, kuidas seda kompenseerima hakatakse. Mullu müüdi Norra suusapeole kokku 37 000 piletit.

