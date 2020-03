Julge otsus tõi 22. Tallinna Suusamaratonile osalema ligemale 350 suusasõpra

Estoloppeti sarja ja Tallinna suusamaratoni peakorraldaja Raivar Vaheri sõnul näitab selline asjaolu, et suusatamine on rahval ikka südames ning võimaluse avanedes haaratakse sellest ka kinni: „Hea oli näha rajalt tulevaid rõõmsaid nägusid ning südame tegi härdaks, kui osalejatelt kiidusõnu ja õlale patsutusi saime. Tänati, et selline hulljulge ettevõtmine nii lühikese ajaga ära tehti. Paraku on meie Eesti talved sellised, kus otsustada tuleb käigu pealt ning selline osalejate arv näitab, et mõnepäevasest etteteatamisest hoolimata leiavad suusatajad ikka oma päevakavas aja, et rajale jõuda. Tänud kõigile osalejatele – nii suurtele kui väikestele. Tänud korraldustiimile, kes selle ürituse toimumise üldse võimalikuks tegi. Eriti suured tänud viiele mehele, kes selle päeva eriliseks muutsid. Need on mehed, kes on alati kohal ja osa võtnud kõikidest Estoloppeti maratonidest.“

Täna kogunes viie nimetatud mehele saldosse 100. suusamaraton Estoloppeti sarjas. Nendeks meesteks on Ulvar Pavlov, Arvo Raja, Sulev Muru, Indrek Pak ja Kaarel Toss ning aastast 1998 on nad läbinud kõik Estoloppeti sarja suusamaratonid.

Järgmiseks maratoniks on Estoloppeti sarjas plaanis 44. Haanja suusamaraton, mis kalendri järgi peaks toimub juba laupäeval, 7. märtsil. Haanja maratoni korraldajad annavad nädala keskpaigaks teada, kas ja mis mahus maraton toimub, kuna ilmateade näitab järgmisteks päevadeks plusskraade, mis kahjuks maha sadanud lumekihti oluliselt kahandab. Täpsem info 44. Haanja suusamaratonist ja selle toimumisest saabub juba lähipäevadel.