Johaugi treener naeruvääristas rootslannade jõutreeninguid: ma ei soovitaks seda kellelegi

Norra ja Rootsi suusakoondised sattusid mullu hooaja eel koos treenima Lõuna-Prantsusmaal Font-Romeus.

"Pean tunnistama, et kohkusin seda vaatepilti nähes. Jõusaalis olid väga suured raskused, karmid harjutused. Ja mehi ei näinud ma seal kunagi," meenutas Mikkelsplass Rootsi naissuusatajate jõutreeninguid VG-le.

Norralase sõnul võis see jõusaalitreening olla eriliselt raske, kuna Font-Romeu asub kõrgel mägedes.

"Eriti suured raskused olid jalgade treenimiseks. Sealt võib saada väga suure ülekoormuse, sest jalgu peab kogu aeg kasutama - pole vahet, kas jooksed või sõidad rullidega," rääkis Mikkelsplass.

"Ma olen väga skeptiline. Ma ei soovitaks sellised treeninguid kellelegi," oli norralane kategooriline.

Rootsi suusakoondise treener Stefan Thomson ütles ametivenna kriitika peale, et neil on kogu treeningprotsess korralikult läbi mõeldud. "Ka mina olen näinud, kuidas norralased treenivad, kuid ma ei teeks sellest kunagi mingeid põhjapanevaid järeldusi, sest mul pole ülevaadet kogu nende treeningplaanist. Kõik, mis meie teeme, on väga mõistlik," kinnitas rootslane.

Rootsi naissuusatajate eelmine hooaeg oli kõike muud kui edukas, sest Ebba Andersson sai nende parimana MK-sarja üldkokkuvõttes alles seitsmenda koha.