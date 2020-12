Väidetavalt vajas Johaug toona ravimit päikesepõletuse vastu ning Bendiksen soovitas just keelatud ainet sisaldanud huulepalsamit. Johaugile määrati lõpuks 18 kuu pikkune võistluskeeld, mis jättis ta eemale ka Pyeongchangi olümpiamängudest.

„Sain kohe aru, et olin teinud vea,“ sõnas Bendiksen nüüd Norra arstide liidule antud intervjuus. „See oli täiesti kohutav. Olin alati arvanud, et minuga ei juhtu selliseid asju, kuid mõistsin, et kõike võib juhtuda.“

Juhtunu järel koos Johaugiga pressikonverentsi andnud arst sulgus seejärel oma koju ning võitles paanikahoogudega.

„Selline asi juhtus, kuna toona oli väga pingeline tööperiood. Lisaks oli perekonnas ka haigus, mis võttis palju energiat,“ lisas arst. „See näitab, et ka kogenud inimesed teevad vigu. Me peame seda meeles pidama.“