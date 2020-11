Johaug võrdles MK-kalendrisse uskumist jõuluvanaga, FIS-i boss selgitas olukorda

Olümpiavõitja ja kümnekordne maailmameister Therese Johaug arvab, et kogu kalendri realiseerimisse uskumine on sama mis uskuda jõuluvana. Sportlased on olukorda nimetanud ka naiivseks, uskumatuks ja ebaõiglaseks, kirjutab Iltalehti.

FIS-i võistlusdirektor Pierre Mignerey selgitas ajalehele, millistel põhimõtetel kalender üles on ehitatud. Ta avaldas, et plaanis oli hooaeg plokkide kaupa kokku panna, kuid ebakindel olukord maailmas seadis sellisele tegevusele piirid.

"Saime aru, et meil on keeruline ennustada, milline riik on võimeline paari nädala pärast MK-etappi võõrustama. Piirangud muutuvad väga kiiresti. See on üks põhjusi, miks me plokipõhise kalendri mõtte kõrvale heitsime," ütles Mignerey.

Üks FIS-i plaane oli alustada hooaega detsembris võistluste plokiga Norras ning liikuda jaanuaris edasi Soome. Oleks selline kava paika pandud, tulnuks seda juba neljapäeval muutma hakata, sest just sel päeval teatas Norra Lillehammeri MK-etapi edasilükkamisest koroonaviiruse tõttu. Esialgse kalendri kohaselt oleks Lillehammer suusatajaid vastu võtnud detsembri esimesel nädalavahetusel.

"Nüüd oleksime me olukorras, kus hooaja esimene plokk oleks tühistatud. See näitab hästi, et plokipõhine kalender pole maagiline lahendus," osutas Mignerey.

Suusatajad on mures, mis juhtub siis, kui üks sportlane koroonaviirusesse nakatub. Kas siis pannakse kogu koondis isolatsiooni? Mignerey ei oska sellele vastata. See sõltuvat kohaliku terviseameti reeglitest.

"Võimatu on öelda. Võimudelt on samuti raske vastuseid saada, kuna iga juhtum on erinev. Nad ei suuda anda üldisi juhiseid," sõnas Mignerey.

Küll aga ütles Mignerey, et võistlus jäetakse ära, kui mõni koondis mõnes riigis karantiini peaks jääma. "Me ei anna võistlusele rohelist tuld, kui ükskõik milline koondis peaks selles riigis karantiinis olema. Saame vastava info mõned nädalad ette ja teeme selle põhjal võistluse kohta otsuse. Karantiin ei ole sportlaste ja treenerite jaoks vastuvõetav, kes peavad oma tööks trenni tegema," ütles ta.

Ühe koondise probleemid võistlust ära ei jäta