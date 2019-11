Johaug näitas Beitostölenis võimu, 18-aastane tulevikulootus pääses poodiumile

Johaugile järgnesid tema koondisekaaslased Heidi Weng (+1.04) ja Helene Marie Fossesholm (+1.13), kes on alles 18-aastane.

Johaug kiitis võistluse järel noorukest Fossesholmi. "Tema arengul on väga põnev silma peal hoida. Me vajame tüdrukuid, kes suusataks kiiresti, ja tema on kahtlemata üks meie tulevikulootusi," sõnas Johaug.

Neljas oli ameeriklanna Jessica Diggins (+1.35). Kogenud norralanna, 32-aastane Astrid Uhrenholdt Jacobsen piirdus alles 11. kohaga ja kaotas Johaugile juba kahe minuti ja 20 sekundiga.